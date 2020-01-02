https://static.news.ru/photo/9e7f90f0-2d7e-11ea-92cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stevens-Line/Global Look Press

Бывший руководитель автоконцерна Nissan Карлос Гон, сбежавший в Ливан из Японии, заявил, что члены его семьи не причастны к организации побега.

Сообщения в СМИ о том, что моя жена Кароль и другие члены семьи сыграли роль в моем отъезде из Японии, лживы и не соответствуют действительности, — цитирует экс-главу предприятия телеканал BFMTV.

По словам Гона, свой отъезд из Японии он организовывал сам.

Ранее NEWS.ru писал, что побег Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца. В итоге находившемуся под домашним арестом из-за подозрений в мошенничестве бывшему топ-менеджеру удалось на частном самолёте покинуть дом в Токио, который контролировался судом. Из-под наблюдения его вынесли наёмники в чехле от музыкального инструмента.

Гон, имеющий также гражданство Франции и Бразилии, на родине, в Ливане, уже назван национальным героем. Между Бейрутом и Токио не заключено договоров о выдаче преступников.