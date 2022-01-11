Экс-глава МИД Польши назвал Россию «серийным насильником»

Евродепутат и бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Россию «серийным насильником». В своём Twitter мужчина отреагировал на сказанные две недели назад слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о НАТО. Российский политик подчеркнул, что НАТО стал чисто геополитическим проектом по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения организации Варшавского договора и распада СССР.

Сикорский ответил на выступление Лаврова, где вместо «бесхозных» земли назывались «осиротевшими».

Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если полезете ещё раз — дадим по яйцам, — написал Сикорский.

Ранее сообщалось, что политика сдерживания России является попыткой стран НАТО скрыть свой страх перед «российской угрозой». Об этом заявил профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский. По его словам, члены Североатлантического альянса уверовали в собственную теорию об опасности России и решили приглушить опасения с помощью самообмана.

Он добавил, что доктрина сдерживания была основана на предвзятом отношении к россиянам, якобы неспособным оценить военную мощь НАТО. Теперь же Альянс намерен заставить Польшу действовать так же и навязывает ей якобы врождённую русофобию. При этом автор подчёркивает, что далеко не все военнослужащие НАТО согласны участвовать в возможных боевых действиях против России.