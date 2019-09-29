Жак Ширак на посту президента Франции не поддерживал вторжение США в Ирак в 2003 году не из идеологических соображений, а потому что экс-лидер Ирака Саддам Хусейн платил ему огромные взятки, заявил Ричард Дирлава, который в те годы занимал должность главы британской секретной разведывательной службы (МИ-6).
По его словам, присутствуют неопровержимые доказательства того, что французский политик получил от Хусейна $6 млн. Их он вложил в свои избирательные кампании в 1995-м и 2002 годах.
Дирлав добавил, что деньги Шираку передали посредники, передаёт
Ранее News.ru писал, что желающие проститься с бывшим президентом Франции 29 сентября собрались у Дома инвалидов в центре Парижа. Возле здания выстроилась очередь длиной в несколько сотен метров.
Политик, который скончался на 87-м году жизни 26 сентября, будет похоронен на кладбище Монпарнас рядом с могилой своей старшей дочери Лоуренс.