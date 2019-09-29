https://static.news.ru/photo/4b261cf0-e2b8-11e9-9a9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jean-Marc Haedrich/Global Look Press

Жак Ширак на посту президента Франции не поддерживал вторжение США в Ирак в 2003 году не из идеологических соображений, а потому что экс-лидер Ирака Саддам Хусейн платил ему огромные взятки, заявил Ричард Дирлава, который в те годы занимал должность главы британской секретной разведывательной службы (МИ-6).

По его словам, присутствуют неопровержимые доказательства того, что французский политик получил от Хусейна $6 млн. Их он вложил в свои избирательные кампании в 1995-м и 2002 годах.

Дирлав добавил, что деньги Шираку передали посредники, передаёт Daily Mail .

Ранее News.ru писал, что желающие проститься с бывшим президентом Франции 29 сентября собрались у Дома инвалидов в центре Парижа. Возле здания выстроилась очередь длиной в несколько сотен метров.

Политик, который скончался на 87-м году жизни 26 сентября, будет похоронен на кладбище Монпарнас рядом с могилой своей старшей дочери Лоуренс.