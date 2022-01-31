Экс-генсек ОБСЕ: переговоры с США могут дать РФ нужные ей гарантии

Переговоры между РФ и США по вопросам контроля над вооружениями могут в итоге дать Москве те гарантии, которые она хочет получить. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Центра политики безопасности в Женеве, экс-генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Он считает, что переговоры должны продолжаться. При этом Гремингер предостерёг, что реальную работу может подорвать токсичная атмосфера в СМИ.

Да, они должны продолжаться. Если просто задуматься о том, что лежит на переговорном столе, то с точки зрения России, это еще не гарантии, но это много того, о чем вообще не говорилось годами. А теперь — внезапно — эти предложения на столе переговоров, — заявил экс-генсек ОБСЕ.

По его мнению, мостик к гарантиям, которые требует Россия, может установиться, когда когда начнутся переговоры по контролю над вооружениями в субрегионе.

Гремингер также отметил, что России и США, в настоящее время ведут конструктивный диалог, несмотря на резкие заявления. Подорвать реальную работу над переговорами может токсичная атмосфера в СМИ.

Существует риск того, что токсичная атмосфера в СМИ и в официальном дискурсе может в какой-то степени испортить реальную работу по переговорам. Вот почему я настаиваю на том, что сейчас нужно попытаться снизить градус риторики, — подчеркнул он.

В начале января Россия проводила переговоры по гарантиям безопасности с США, НАТО и Евросоюзом. Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который МИД России опубликовал 17 декабря 2021 года: Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами.

В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. 1 февраля американский Госдепартамент сообщил, что РФ также передала свой ответ на предложение по деэскалации.