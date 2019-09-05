Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Вульгарная» картина, изображающая Деву Марию с огромным мужским половым органом в руках, спровоцировала скандал в Австралии. Полотно «Святое семейство» кисти чилийско-австралийского художника Хуана Давилы выставлено в университете Гриффита в штате Квинсленд. Оно является «грубой переработкой» скульптуры «Оплакивание Христа», созданной Микеланджело Буонарроти.

Желающие могут увидеть картину до конца сентября, однако критики требуют убрать её с экспозиции уже сейчас. Представитель Австралийского христианского лобби — местной правозащитной организации — назвала полотно «унизительным». Я не...