Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент осуществляет в стране скрытый государственный переворот, концентрируя власть в своих руках.
Согласно законодательству, на Украине парламентско-президентская форма правления, однако благодаря усилиям Зеленского, концентрирующего власть в своих руках, она становится президентско-парламентской, — цитируют argumenti.ru Олейника.
Как писал News.ru, Зеленский до сих пор играет образ своего героя из телесериала «Слуга народа» Голобородько. Он боится столкнуться с суровой реальностью, заявил украинский политолог Андрей Ермолаев. По его словам, проблема лидера в том, что он не нуждается в рациональной программе, а следует уже созданному на экране образу.