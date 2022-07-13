Экономист назвал способ ошеломительно ответить на западные санкции Экономист Колташов: отказ от интеллектуальной собственности Запада — ошеломительный ответ на санкции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от интеллектуальной собственности Запада станет ошеломительным ударом в ответ на антироссийские санкции, заявил экономист Василий Колташов «ПолитЭксперту». При этом Россия с такой мерой пока спешить не станет, сначала будут принудительно лицензироваться технологии и организовываться параллельный импорт.

Может прийти момент, когда произойдет и полный отказ от интеллектуальной собственности Запада. Но пока Россия не заинтересована в том, чтобы повышать ставки. Делать это она будет только после спецоперации, чтобы выбить максимум уступок со стороны Вашингтона на переговорах об Украине и международных гарантиях безопасности, если такие будут, — сказал Колташов.

Он добавил, что разрушать отношения санкциями не выгодно никому, а проблемы европейской экономики видны по тому, что финансовая система ЕС утратила положительный торговый баланс.

Тем временем Евросоюз решил принять в октябре директиву, которая позволит конфисковывать российские активы в случае обхода санкций. Как заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, после этого попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Евросоюзе. Это открывает путь к конфискации активов российского бизнеса и передачи их в фонд помощи Украине.