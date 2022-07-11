В Еврокомиссии отреагировали на возврат турбины для «Северного потока» Представитель Еврокомиссии Макфи: возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций ЕС

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение Канады вернуть турбину для «Северного потока» не является нарушением санкций, которые введены Евросоюзом против России, заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Он объяснил, что рестрикции не распространяются на оборудование для газового транзита, пишет ТАСС.

Возврат Канадой турбины не нарушает санкций ЕС, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа, — заявил он.

Представитель Еврокомиссии добавил, что ситуация с прекращением поставок по газопроводу «Северный поток» остается крайне серьезной. По его словам, в ЕК надеются, что поставки в скором времени будут возобновлены сразу после того, как закончатся технические работы. По словам Макфи, возврат турбины лишит Россию одного из предлогов, под которым страна решила приостановить свои поставки в Европу.

Ранее стало известно, что транспортировка отремонтированного газоперекачивающего агрегата немецкой Siemens Energy для «Северного потока» из Канады может начаться после 14 июля. Его доставка в Россию через Германию потребует до двух недель. В Siemens Energy сообщили, что не могут подтвердить дату отправки оборудования.