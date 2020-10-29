Египетский имам призвал приравнять к преступлению дискриминацию мусульман

https://static.news.ru/photo/393e3b3c-19e7-11eb-b3f8-fa163e074e61_660.jpg Университет Аль-Азхар в Каире Фото: Vyacheslav Argenberg/wikipedia.org

Руководитель египетского университета Аль-Азхар Ахмад ат-Тайиб обратился к мировому сообществу с призывом на законодательном уровне приравнять дискриминацию мусульман к преступлению. Об этом он заявил во время своей речи по поводу празднования дня рождения пророка Мухаммеда.

Призываем мировое сообщество принять норму международного права, которая признаёт преступлением враждебное отношение к мусульманам, их дискриминацию с точки зрения прав, обязанностей и проявления уважения, — приводит РИА Новости слова имама.

Ат-Тайиб также напомнил, что университет Аль-Азхар в числе первых выступил с осуждением убийства французского учителя, показывавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. При этом, по его словам, «крайне прискорбно» видеть проявления дискриминации в отношении мусульман, а также то, что враждебное отношение к исламу стало «орудием для получения голосов на выборах и конкуренции за них».

Имам Аль-Азхара заявил, что «оскорбительные карикатуры», публикуемые в эти дни во Франции, являются ничем иным, как проявлением открытой враждебности к исламу.

Университет Аль-Азхар в Каире является одним из старейших и значимых учебных заведений исламского мира.

Ранее муфтий Египта Шауки Аллям также выступил с осуждением убийства учителя во Франции, заявив, что подобному преступлению нет оправдания с точки зрения мусульманской религии.

16 октября Абдулах Анзоров напал на учителя истории в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Причиной стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда в ходе учебного занятия. Анзоров отрезал мужчине голову, а затем опубликовал снимок на своей странице в Facebook. Полицейские застрелили убийцу в соседней коммуне Эраньи.

После случившегося президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

Сегодня в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей в соборе Нотр-Дам совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник навал «исламским фашизмом», писал NEWS.ru.