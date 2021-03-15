Джонсон признал ошибку в введении локдауна в Британии

https://static.news.ru/photo/8293c1c2-8589-11eb-acc4-96000091f725_660.jpg Борис Джонсон Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал ошибку в введении локдауна в Великобритании. По словам министра, промедление при введении жёсткого карантина в первую волну коронавируса обернулось множественными неприятностями, передаёт Telegraph со ссылкой на источники, близкие к премьеру.

Первый локдаун в Британии был введён 23 марта 2020 года. Позднее же такие меры ужесточались в попытке сберечь жизни населения Соединённого Королевства, однако допускались некие послабления.

Так в середине декабря прошлого года сообщалось, что правительство Великобритании ввело в Лондоне и ряде регионов на Юго-Востоке Англии четвёртый (максимальный) уровень коронавирусных ограничений. Четвёртый уровень, по сути, аналогичен национальному локдауну. Закрылись все магазины, кроме продовольственных, прекратили работу фитнес-центры и парикмахерские. Гражданам рекомендовалось не выходить из дома без особо важных причин.

В начале же декабря кабмин Великобритании объявил о введении трёхуровневой системы ограничений, пришедшей на смену общему локдауну. Джонсон обещал с 23 по 27 декабря сделать послабления — разрешить трём семьям собираться вместе, а также позволить людям свободно перемещаться по стране. Тем не менее, от такого пришлось отказаться, так как статистика смертности и заболеваемости всё ещё оставалась высокой.

К слову, большое количество заразившихся и погибших от коронавируса в Британии остаётся высоким и по сей день. За время пандемии в государстве, по данным местного Минздрава, от коронавирусной инфекции скончались больше 125 тысяч человек, что является антирекордом для Европы. Национальная статистическая служба Соединённого Королевства, используя другую методику подсчёта, оценивает количество погибших примерно в 145 тысяч, писал NEWS.ru.