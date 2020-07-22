Джонсон ответил на обвинения во вмешательстве России в Brexit

https://static.news.ru/photo/824becd0-cc5c-11ea-9857-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия не оказывала влияния на голосование по выходу Великобритании из ЕС, заявил британский премьер Борис Джонсон.

Как сообщает Bloomberg, британский премьер считает, что опубликованный 21 июля доклад парламентского комитета по разведке и безопасности не содержит никаких доказательств того, что Россия оказывала влияние на референдум 2016 года. Он также отметил, что критика правительства страны и обвинения в нежелании расследовать «российское вмешательство» в референдум о выходе из ЕС — это происки сторонников сохранения членства в Евросоюзе.

То, с чем мы столкнулись, это гнев и ярость сторонников сохранения членства в Евросоюзе, которые увидели, что в этом докладе нет никаких убедительных доказательств, — заявил Джонсон.

По мнению премьера, те, кто настаивает на расследовании вмешательства России в Brexit, желают подорвать итоги референдума по выходу из Евросоюза. Так он ответил на обвинения лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стаммера, потребовавшего от Джонсона объяснить, почему правительство не расследовало возможное вмешательство.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб заявил, что Россия предпринимала попытки повлиять на итоги британских парламентских выборов 2019 года. По его словам, российские силы предпринимали попытки вмешаться в голосование, «активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы».