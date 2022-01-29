Джонсон отменил поездку в Японию из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил поездку в Токио, которая готовилась на середину февраля. Причиной, в частности, называется «обострение ситуации вокруг Украины», сообщает Kyodo.
Джонсон собирался
Генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции в понедельник, 31 января, заявил, что «информация о том, что в настоящее время согласовывается визит премьер-министра Великобритании в Японию, не соответствует действительности».
Ранее сообщалось, что МИД Великобритании намерен ужесточить санкционный режим в отношении России. Новые ограничения Форин-офис должен огласить 31 января.