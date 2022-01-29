Джонсон отменил поездку в Японию из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил поездку в Токио, которая готовилась на середину февраля. Причиной, в частности, называется «обострение ситуации вокруг Украины», сообщает Kyodo.

Джонсон собирался встретиться с премьер-министром Фумио Кисидой и обсудить Китай, Украину, борьбу с коронавирусом и меры по достижению декарбонизации. Официально об этом визите не объявлялось, но 29 января японский телеканал NHK раскрыл детали визита английского премьера. Однако британская сторона уже уведомила японскую об отмене визита.

Генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции в понедельник, 31 января, заявил, что «информация о том, что в настоящее время согласовывается визит премьер-министра Великобритании в Японию, не соответствует действительности».

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании намерен ужесточить санкционный режим в отношении России. Новые ограничения Форин-офис должен огласить 31 января.