ТАСС: британский МИД 31 января объявит о новых санкциях против РФ

МИД Великобритании намерен ужесточить санкционный режим в отношении России. Новые ограничения Форин-офис должен огласить 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в британском правительстве.

Как ожидается, Форин-офис объявит в понедельник в парламенте об ужесточении санкционного режима, чтобы Великобритания могла нацелиться на стратегические и финансовые интересы России, — отметил собеседник агентства.

При том он не стал уточнять, идёт ли речь о новых санкциях или только о санкционном пакете, которому может быть дан ход в случае «вторжения» России на Украину. Однако он рассказал, что в тот же день Лондон присоединится к дискуссиям в Совете Безопасности ООН. Они станут попыткой оказать «дальнейшее давление на Россию».

О новых санкциях Британии против России 26 января говорила глава МИД Лиз Трасс. По её словам, документ готовит правительство Соединённого Королевства.

Ранее стало известно, что проработка санкций США против РФ на случай эскалации кризиса вокруг Украины находится на финальной стадии. При этом вероятные санкции могут затронуть несколько крупнейших российских банков, например ВТБ и «Сбер». Введение санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа или отключение России от SWIFT, на данный момент не рассматривается, пишет газета Wall Street Journal.