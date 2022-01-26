Джонсон не будет подавать в отставку из-за скандала с вечеринками

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не планирует уходить в отставку в связи со скандалом вокруг вечеринок во время ковидного локдауна в стране. Об этом он заявил, отвечая на вопрос лидера оппозиции Кира Стармера, покинет ли премьер пост, передаёт РИА Новости. Накануне о старте собственного расследования вечеринок премьера в локдаун объявили в Скотленд-Ярде.

Нет, — сказал Джонсон, подчеркнув, что лейборист всегда был за введение локдауна, в то время как премьер содействовал развитию экономики и прививочной кампании.

Джонсон также заверил, что опубликует подробный отчёт о расследовании вечеринок на Даунинг-стрит, как только сам получит его.

Конечно, когда я его получу, я сделаю ровно то, что я говорил (обещал опубликовать. — NEWS.ru), — подчеркнул премьер.

20 января стало известно, что новорождённая дочь Бориса Джонсона Роми Айрис Шарлотта заболела коронавирусом в тяжёлой форме после того, как её отец устроил вечеринку в своей резиденции в разгар пандемии. Девочке не исполнилось и двух месяцев. Позже дочь премьера пошла на поправку.

Ранее британский таблоид The Mirror опубликовал разоблачительную статью о «винных вечеринках» на Даунинг-стрит, в которых принимал участие Борис Джонсон. По данным издания, премьер регулярно посещал эти увеселительные мероприятия, когда вся страна переживала локдаун.