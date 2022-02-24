Джонсон: Британия готова предоставить убежище руководству Украины

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности Лондона дать убежище руководству Украины, передаёт РИА Новости. Ранее Британия приняла решение ввести санкции против России на фоне действий российских военных на Украине.

Великобритания готова предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому и членам его правительства убежище, если им понадобится безопасное место, заявил британский премьер Борис Джонсон во время выступления в парламенте.

Также стало известно о введении санкций против российских бизнесменов — Кирилла Шамалова, Петра Фрадкова и Дениса Бортникова. Кроме того, Великобритания вводит санкции в отношении Белоруссии.

Ранее стало известно, что Лондон замораживает все активы ВТБ, а также вводит ограничения на размер депозита, который могут держать граждане России на своих счетах в Соединённом королевстве.

Британия запретит экспорт высокотехнологичной продукции в Роcсию, в том числе в сферах телекоммуникaции и авиакоcмической промышленности. Ограничительные меры в том числе будут включать отказ от росcийских нефти и газа.

Британский премьер ранее заявил, что ограничительные меры будут направлeны против росcийских банков и компаний, имеющих стратегическое значение для государства.