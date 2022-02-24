Джонсон: Британия готова предоставить убежище руководству Украины

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности Лондона дать убежище руководству Украины, передаёт РИА Новости. Ранее Британия приняла решение ввести санкции против России на фоне действий российских военных на Украине.
Великобритания готова
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Ранее стало известно, что Лондон замораживает все активы ВТБ, а также вводит ограничения на размер депозита, который могут держать граждане России на своих счетах в Соединённом королевстве.
Британия запретит экспорт высокотехнологичной продукции в Роcсию, в том числе в сферах телекоммуникaции и авиакоcмической промышленности. Ограничительные меры в том числе будут включать отказ от росcийских нефти и газа.
Британский премьер ранее заявил, что ограничительные меры будут направлeны против росcийских банков и компаний, имеющих стратегическое значение для государства.