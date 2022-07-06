Две украинские церкви согласовали декларацию взаимопонимания Украинские СМИ: представители УПЦ и ПЦУ согласовали декларацию взаимопонимания

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Представители духовенства недавно созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) и канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) согласовали декларацию взаимопонимания и призвали иерархов начать диалог. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Представители духовенства (раскольнической) Православной Церкви Украины и (канонической) Украинской православной Церкви согласовали «декларацию взаимопонимания» и призвали иерархов начать официальный диалог между УПЦ и ПЦУ, — говорится в сообщении.

Структура ПЦУ была сформирована по инициативе бывшего главы украинского государства Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ, находящейся в подчинении Московского патриархата. Объединительный собор прошёл в конце 2018 года в Киеве. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил новой церкви томос об автокефалии. При этом часть из 15 поместных православных церквей в качестве канонической её не признаёт.

Ранее сообщалось, что Украинская православная церковь (УПЦ) приняла решение о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московской патриархии Русской православной церкви (РПЦ). Поместный собор УПЦ — высший орган церковной власти — собрался 27 мая, в Киево-Печерской лавре и обратился к властям Украины и России «с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».