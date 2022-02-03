Два британских истребителя поднялись в воздух из-за неопознанных самолётов

Два британских истребителя Typhoon были экстренно подняты в воздух с шотландской авиабазы Лоссимут для идентификации и сопровождения неопознанных самолётов, приближавшихся к Соединённому Королевству, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Королевских ВВС. На севере Великобритании также зафиксированы полёты двух самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS.

Истребители постоянной готовности Typhoon с авиабазы Лоссимут вместе с заправщиком Voyager с авиабазы Брайз Нортон вылетели навстречу самолётам, приближающимся к зоне интересов Великобритании, — говорится в сообщении.

Других деталей происшествия в Королевских ВВС не предоставили, ссылаясь на то, что операция продолжается. Это уже второй подобный инцидент за два прошедших дня.

Ранее сообщалось, что британские истребители Typhoon перехватили и сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два противолодочных самолёта Ту-142. Отмечается, что самолёты ВКС России приблизились к границам зоны интересов Великобритании, но не входили в воздушное пространство страны. При этом британские самолёты были подняты с той же базы Лоссимут в Шотландии.