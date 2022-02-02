Британские истребители перехватили четыре самолёта ВКС России

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс поддерживает решение США отправить дополнительные войска в Европу и также рассматривает возможность усилить своё военное присутствие на юго-востоке Блока, передаёт слова генсека РИА Новости. По его мнению, такое усиление носит «оборонительный и пропорциональный» характер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс поддерживает решение США отправить дополнительные войска в Европу и также рассматривает возможность усилить своё военное присутствие на юго-востоке Блока, передаёт слова генсека РИА...