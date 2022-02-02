Британские истребители перехватили четыре самолёта ВКС России
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
21:41, 02 февраля 2022
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press
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Британские истребители Typhoon перехватили и сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два противолодочных самолёта Ту-142, сообщает пресс-служба ВВС Соединённого Королевства, передаёт ТАСС. Отмечается, что самолёты ВКС РФ приблизились к границам зоны интересов Великобритании.
Истребители Typhoon Королевских ВВС, находящиеся в состоянии повышенной готовности, при поддержке самолета-заправщика Voyager с авиабазы Брайз-Нортон были сегодня подняты в воздух с авиабазы Лоссимут навстречу неопознанному летательному аппарату, который приблизился к границам зоны интересов Соединенного Королевства, — говорится в сообщении.
Представители Великобритании также сообщили, что российские самолёты не входили в воздушное пространство Великобритании.
Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ и вручил ему ноту протеста из-за имевшего место нарушения границы. В пресс-службе Главного штаба сил обороны республики заявили, что 29 января российский истребитель Су-27 с выключенным транспондером вторгся в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло.