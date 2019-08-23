В Финляндии агентство Mirum Helsinki создало духи с потом презентовало.
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Аромат олицетворяет нашу творческую страсть, а именно волнение, мурашки по коже и учащённое сердцебиение во время творческого процесса, — отметила главный опытный специалист Лили Эрмезей.
Сообщается, что аромат стал частью кампании по подбору персонала. Работники агентства намерены дарить флакон духов каждому понравившемуся соискателю.
Как ранее писал News.ru, специалисты Гавайского университета в Маноа смогли воссоздать духи, которыми пользовалась царица Египта Клеопатра. Выяснилось, что аромат был создан на основе смолы африканского дерева, к которой добавлены оливковое масло, кардамон и корица.