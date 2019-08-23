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Президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности его присутствия на саммите G7, который пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице.

По данным источников CNN в окружении главы Соединённых Штатов, он выразил мнение, что посещение данного мероприятия не станет «продуктивным времяпрепровождением». Собеседник телеканала сообщил, что Трампа всё же убедили в необходимости...