https://static.news.ru/photo/64dca14e-e5f8-11e9-abf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ranwen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американец Брюс Клири, будучи донором спермы, стал отцом 17 детей. Их количество шокировало мужчину: он соглашался максимум на пятерых. Теперь гражданин США намерен отсудить у клиники Орегонского университета здоровья более 5 млн долларов.

Мужчина обвинил учреждение в нарушении условий договора. Помимо превышения лимита детей, клиника не сдержала обещание не передавать его биоматериалы женщинам, живущим в штате Орегон. Он утверждает, что как минимум двое его биологических детей учились в одной школе с детьми, которых он воспитывал вместе с женой.

Брюс Клири пояснил, что решил быть донором спермы, чтоб помочь бесплодным парам стать родителями, и надеялся на серьезный подход клиники, но вместо этого столкнулся с «недопустимой безответственностью», сообщает Sky News .

Ранее News.ru писал о том, что владелец клиники по оплодотворению в Нидерландах зачал 43 ребёнка, чтобы не искать доноров и не тратить на это дополнительные деньги. Правда вскрылась, когда один из жителей Гааги рассказал, что во время просмотра репортажа про больницу он обратил внимание на своё необыкновенное сходство с её исполнительным директором. Позже экспертиза показала, что у мужчины есть 26 близких родственников.