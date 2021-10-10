«Дочь не хочет»: Зеленский рассказал, что в семье думают о его втором сроке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его старшая дочь Александра не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок. От первого президентского срока семья сильно пострадала, пояснил политик в эфире телеканала «1+1».

Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шёл на второй срок. Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого, — отметил украинский лидер.

Он добавил, что дочери, которая в 2022 году окончит школу, придётся учиться на Украине.

Только тут, потому что я президент Украины, а не другого государства. Это моё желание, и у нас есть с ней такая договорённость. Хотя ей очень непросто: если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны... Думаю, что будут международные отношения, она хочет заниматься международной экономикой, насколько мне известно, — подчеркнул Зеленский.

Когда он был кандидатом в президенты, то говорил, что идёт на эту должность лишь на один срок. Позже заговорил о втором сроке, а в начале сентября признался, что лучше выполнит всё обещанное за один срок и поедет отдыхать.

Ранее стало известно, что члены украинской общины в Великобритании устроили пикет против Владимира Зеленского. Поводом для него послужили материалы «Досье Пандоры». Протестующие собрались перед зданием, в котором, согласно данным, украинский лидер приобрёл себе квартиру, оформив её на людей из своего окружения.