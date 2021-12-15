До лучших времён: Хафтара и его врагов ставят в режим ожидания

До старта всеобщих выборов в Ливии остаётся чуть меньше двух недель, однако шансы на их своевременное проведение тают. Глава МИД России Сергей Лавров заметил, что потенциально возможный перенос голосования не станет большой проблемой, если в конце концов некоторые заметные пробелы в его организации будут восполнены. Однако в экспертной среде есть точка зрения, что для запуска гонки за парламентские кресла и пост президента остаётся слишком много трудно преодолимых препятствий.

Российская сторона надеется на запуск ливийских выборов в установленный день — 24 декабря, заявил Лавров в разговоре с египетским телевидением.

Приоритетом для нас является не формальное соблюдение какого-то срока, а содержательное обеспечение выборов таким образом, чтобы в них могли принять участие представители всех ведущих политических сил и результаты ими же всеми признавались. Скажу честно и открыто, что с этой точки зрения, даже если будет небольшая задержка или перенос сроков, не вижу в этом большой беды, — в то же время отметил глава дипведомства.

Основной задачей в нынешних обстоятельствах, по словам министра, является устранение всех шероховатостей в организации самого процесса. По его словам, это относится в том числе к вопросу об инклюзивности круга участников и списка кандидатов.

Были попытки избирательных органов Ливии не допускать кого-то к выборам, потом эти решения пересматривались. Надеюсь, что будут допущены все, — заявил Лавров.

PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва выступает за то, чтобы сами ливийцы «обеспечили прозрачность, чистоту избирательных процессов и нашли в себе мужество признать результат выбора своего народа», отметил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что у внешних сил нет права диктовать местному населению свою политическую волю.

Неоднозначная атмосфера

Высшая избирательная комиссия Ливии на днях отложила на неопределённое время оглашение финальных списков кандидатов на президентских и парламентских выборах. Было известно, что избирком определился только с общим числом избирателей и округов, где будет проходить голосование.

Были выявлены правовые проблемы, связанные с нарушениями закона о президентских выборах, что может отразиться на графике голосования, — отмечал источник ТАСС в палате представителей (законодательном органе на востоке страны), комментируя причину задержек. — Скорее всего, выборы будут отложены на небольшой срок, в том числе из-за проблем, с которыми столкнулся избирком в ходе изучения документов ряда кандидатов на выборах.

Несмотря на ограниченный диалог между западом и востоком страны, который был инициирован на фоне продвигаемой ООН и международными посредниками идее безусловного проведения выборов, проблема признания зон влияния остаётся актуальной для ливийской арены. У каждой из сторон конфликта свой взгляд не только на вопрос допуска кандидатов, но и на процессуальные правила.

Amru Salahuddien/Xinhua/Global Look Press

Кроме того, подготовка к выборам, которые по задумке должны поставить точку в расколе Ливии, сопровождается неоднозначной ситуацией «на земле». Так, на днях между силами Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавлял до начала выборов маршал Халифа Хафтар, и формированиями, лояльными правительству национального единства (ПНЕ) и президентскому совету, произошли столкновения. В частности, боевые действия вспыхнули в основном населённом пункте южного региона страны — Себхе. По одной из версий, поводом для перестрелки стало то, что военные ЛНА конфисковали полицейские автомобили, которые были направлены в управление безопасности города базирующимся на западе ПНЕ.

Электоральная безнадёга

В разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник швейцарского аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» Джалел Харшауи допустил, что ливийские выборы не состоятся в этом году, однако гипотеза о том, что это обязательно приведёт к эскалации насилия вокруг Триполи, спорна.

Возможно, ни один крупный кандидат искренне не надеется на успешное проведение прозрачного и честного избирательного процесса. Фактически подобная атмосфера последних нескольких месяцев, в которой полностью превалировали продвигаемые ООН разговоры о выборах, была использована ливийскими игроками как возможность добиться консолидации своей власти с использованием иных средств, чем выборы. Джалел Харшауи старший научный сотрудник аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» старший научный сотрудник аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности»

По словам исследователя, остаётся достаточно много препятствий для корректного проведения голосования.

Но главным из них, возможно, был чрезвычайно слабый характер правовой базы, навязанной руководством парламента в Тобруке на востоке страны, — пояснил Харшауи.

Аналитик уверен, что в этих обстоятельствах все иностранные игроки будут вынуждены «использовать эвфемизмы, чтобы преуменьшить серьёзность нынешнего тупика» и не сеять панику среди электората. Однако если не будет достигнут существенный прогресс в укреплении правовой базы, выборы попросту не смогут состояться, подытожил собеседник NEWS.ru.