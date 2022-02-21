В ДНР заявили, что нуждаются в военной помощи России

Самопровозглашённая Донецкая народная республика (ДНР) нуждается в финансовой, военной и моральной помощи со стороны России, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live». По его словам, в Донбассе сейчас идёт война и «ситуация критическая».

В первую очередь всё-таки моральная [помощь], финансовая, тоже я бы не отказался, военная — тоже необходима, по разным направлениям, — сказал Басурин.

Он подчеркнул, что десятки тысяч людей в Донбассе остались без питьевой воды. По его словам, сложившаяся ситуация является «геноцидом» со стороны Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможность силовой помощи России самопровозглашённым республикам Донбасса в случае обращения руководства ЛНР и ДНР. Он также добавил, что отсутствие снижения напряжённости вызывает у Кремля серьёзную обеспокоенность.

Как предупредили ранее в Народной милиции ДНР, разведка получила данные о подготовке Украиной новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей. Там добавили, что ситуация на линии соприкосновения остаётся критической, территории республики круглосуточно подвергаются обстрелам.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили 30 российских регионов. По состоянию на 21 февраля границу пересекли, по данным МЧС, около 61 тысячи человек.