В ДНР заявили, что нуждаются в военной помощи России
Сона Рустамова
Сона Рустамова
14:42, 21 февраля 2022
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
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Самопровозглашённая Донецкая народная республика (ДНР) нуждается в финансовой, военной и моральной помощи со стороны России, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live». По его словам, в Донбассе сейчас идёт война и «ситуация критическая».
В первую очередь всё-таки моральная [помощь], финансовая, тоже я бы не отказался, военная — тоже необходима, по разным направлениям, — сказал Басурин.
Он подчеркнул, что десятки тысяч людей в Донбассе остались без питьевой воды. По его словам, сложившаяся ситуация является «геноцидом» со стороны Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможность силовой помощи России самопровозглашённым республикам Донбасса в случае обращения руководства ЛНР и ДНР. Он также добавил, что отсутствие снижения напряжённости вызывает у Кремля серьёзную обеспокоенность.
Как предупредили ранее в Народной милиции ДНР, разведка получила данные о подготовке Украиной новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей. Там добавили, что ситуация на линии соприкосновения остаётся критической, территории республики круглосуточно подвергаются обстрелам.
Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили 30 российских регионов. По состоянию на 21 февраля границу пересекли, по данным МЧС, около 61 тысячи человек.