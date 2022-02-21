Песков отказался комментировать возможную силовую помощь ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможность силовой помощи России самопровозглашённым республикам Донбасса в случае обращения руководства ЛНР и ДНР, передаёт ТАСС. Он также добавил, что отсутствие снижения напряжённости вызывает у Кремля серьёзную обеспокоенность.

Без комментариев, — заявил представитель Кремля о возможности силовой помощи.

Как предупредили ранее в Народной милиции ДНР, разведка получила данные о подготовке Украиной новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей. Там добавили, что ситуация на линии соприкосновения остаётся критической, территории республики круглосуточно подвергаются обстрелам.

В частности, за последние сутки ВСУ обстреливали ДНР 82 раза, применяя артиллерию, миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие. В общей сложности по территории республики было выпущено свыше тысячи снарядов, мин и гранат, под обстрелы попали 32 населённых пункта. Минувшей ночью украинские диверсанты пытались прорваться на юге республики в сторону границы РФ, но встретили сопротивление военных НМ ДНР. Также утром 21 февраля сообщалось, что украинский диверсант подорвался в Донецке при установке самодельного взрывного устройства.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили 30 российских регионов. По состоянию на 21 февраля границу пересекли, по данным МЧС, около 61 тысячи человек.