ДНР получила от КНДР документы о признании республики Представительство ДНР получило от КНДР документы о признании республики

Фото: Посольство ДНР в РФ

Посол КНДР Син Хон Чхоль вручил Послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства Корейской Народно-Демократической Республики признать независимость Донецкой Народной Республики

Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручил документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики в Москве. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале дипведомства.

Проведена встреча с послом КНДР, получены документы о признании Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении представительства.

Макеева выразила уверенность, что сотрудничество между сторонами будет «продуктивным и взаимовыгодным». Отмечается, что достигнута договоренность о «дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил, что Северная Корея признала независимость республики. Он назвал это «еще одной победой» дипломатии и заявил, что этот шаг станет «основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики».

Украинский МИД объявил о разрыве дипломатических отношений с КНДР. В Киеве охарактеризовали действия Северной Кореи как «недружественный шаг».