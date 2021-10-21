Дипломат назвал очевидным отказ Британии поддерживать Украину

Великобритания сократит финансовую помощь Украине в 2022 году из-за того, что для неё есть более важные страны. Кого-то необходимо было исключить из списка официальной помощи в целях развития, сообщил дипломат, президент Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко «Политике сегодня».

Очевидно, что страны, которые когда-то были её колониями, или же те, кто находится на стратегических путях, значимых для Великобритании, куда важнее Украины. Именно поэтому Великобритания их оставляет, а Украину исключает из числа получателей помощи, — сказал он.

Он добавил, что в приоритете у Великобритании члены Содружества наций.