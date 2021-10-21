Дипломат назвал очевидным отказ Британии поддерживать Украину
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:47, 21 октября 2021
Борис Джонсон и Владимир ЗеленскийФото: Martyn Wheatley/Global Look Press
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Великобритания сократит финансовую помощь Украине в 2022 году из-за того, что для неё есть более важные страны. Кого-то необходимо было исключить из списка официальной помощи в целях развития, сообщил дипломат, президент Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко «Политике сегодня».
Очевидно, что страны, которые когда-то были её колониями, или же те, кто находится на стратегических путях, значимых для Великобритании, куда важнее Украины. Именно поэтому Великобритания их оставляет, а Украину исключает из числа получателей помощи, — сказал он.
Он добавил, что в приоритете у Великобритании члены Содружества наций.
Ранее сообщалось, что Великобритания ведёт переговоры с Украиной о продаже первой в истории партии вооружений, в частности ракет. В Киев из Лондона могут отправить авиационные ракеты и ракеты класса «земля — земля». Times уточняет, что переговоры о поставке вооружений увязываются со строительством трубопровода «Северный поток — 2».