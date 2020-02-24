Власти Маврикия не пустили на остров 40 туристов из итальянских областей Венето и Ломбардия, опасаясь распространения коронавируса.
Согласно распоряжению руководства островного государства, гости из Италии должны пройти обязательный двухнедельный карантин. Авиакомпания Alitalia, которой не было известно об этом до посадки самолёта с туристами на Маврикии, организует возвращение путешественников на родину.
В пресс-службе перевозчика отметили, что ни у одного из 40 туристов не выявлено симптомов какого-либо заболевания,
Ранее NEWS.ru писал, что число жертв коронавируса в Италии достигло шести. В общей сложности количество заражённых превышает 220 человек. Выздороветь пока удалось только одному человеку.
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