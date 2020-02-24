https://static.news.ru/photo/017b1698-5719-11ea-9917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Маврикия не пустили на остров 40 туристов из итальянских областей Венето и Ломбардия, опасаясь распространения коронавируса.

Согласно распоряжению руководства островного государства, гости из Италии должны пройти обязательный двухнедельный карантин. Авиакомпания Alitalia, которой не было известно об этом до посадки самолёта с туристами на Маврикии, организует возвращение путешественников на родину.

В пресс-службе перевозчика отметили, что ни у одного из 40 туристов не выявлено симптомов какого-либо заболевания, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что число жертв коронавируса в Италии достигло шести. В общей сложности количество заражённых превышает 220 человек. Выздороветь пока удалось только одному человеку.