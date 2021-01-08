Депутат Рады: Зеленский мог привиться вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/908ce668-5303-11eb-806a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение уже могли привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной, — приводит РИА Новости слова Кивы в эфире телеканала NewsOne.

Депутат добавил, что считает российскую вакцину от COVID-19 самой эффективной из всех имеющихся на сегодня. При этом он не уточнил, о каком именно препарате идёт речь. Кива отметил, что упрямство Зеленского, отказывающегося закупать российскую вакцину, «каждый день забирает сотни жизней». Из-за этого украинцы «проклинают» Зеленского, сказал депутат.

Как сообщал NEWS.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение в связи с желанием украинцев получить российскую вакцину при том, что Европа и Америка пока не предоставили свои препараты от коронавируса.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Еврокомиссии с призывом помочь Киеву получить препарат от коронавируса, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину «Спутник V» гибридным оружием Москвы против Киева.