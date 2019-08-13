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Американская компания Boeing за семь месяцев 2019 года поставила на 38% меньше пассажирских самолётов, чем за аналогичный период предыдущего года.

С января по июль Boeing поставила заказчикам всего 258 самолётов, в то время как за тот же период 2018 года — 417. Как сообщает The Wall Street Journal, снижение продаж...