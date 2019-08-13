Марш защитников Украины по случаю Дня независимости страны пройдёт в Киеве 24 августа и станет альтернативой торжествам, которые будут организованы на государственном уровне.
Подобная договорённость достигнута при переговорах организаторов с офисом президента Украины. Об этом сообщает
Организаторы преследовали цель развести общественные мероприятия и государственные.
Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин во время рабочего визита во Францию 19 августа обсудит со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном двустороннее сотрудничество и международные вопросы. По его словам, Путин и Макрон также обсудят ситуацию на Украине и, возможно, передачу найденных под Смоленском останков генерала Гюдена, который являлся соратником Наполеона.