https://static.news.ru/photo/076f512c-c740-11e9-96c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолёт с делегацией из Ирана прилетел на саммит G7 во Франции. Лайнер приземлился в аэропорту в Биаррице, который в эти дни принимает только суда официальных делегаций.

О прибытии иранцев свидетельствуют данные с сайта Flightradar24. Приземлившийся борт в последние дни совершал полёты именно в те страны, в которых побывал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает AFP.

23 августа в Париже Зариф встретился со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и президентом страны Эммануэлем Макроном. Он заявил о готовности продолжать переговоры с Францией и отметил, что «саммит „Группы семи“ является хорошей возможностью, чтобы провести консультации с остальными странами — участницами Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».

При этом ранее секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что заключение его страной и «шестёркой» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) соглашения об ограничении ядерной программы было ошибкой.

24 августа глава Европейского совета Дональд Туск назвал угрозу распространения ядерного оружия в числе главных тревог участников саммита G7. Обеспокоенность этой проблемой связана с выходом США из сделки по иранскому атому. Лидеры «Большой семёрки» должны предпринять дополнительные усилия, чтобы найти «здесь почву для согласия», напутствовал он в преддверии встречи в Биаррице.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года. Он предусматривал шаги по прекращению разработки ядерного оружия этой страной. В 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки, писал News.ru.