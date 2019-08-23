https://static.news.ru/photo/a7f3fe5c-c661-11e9-9eb5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Туск Фото: Michael Kappeler/dpaMichael Kappeler/dpa

Глава Европейского совета Дональд Туск назвал угрозу распространения ядерного оружия в числе главных тревог участников саммита G7. Обеспокоенность этой проблемой связана с выходом США из сделки по иранскому атому.

Отказ США от ядерного соглашения не принёс позитивного результата. И в западном мире теперь раскол по этому вопросу. Этот раскол играет на пользу иранским аятоллам, а также России и Китаю, — сказал Туск на брифинге в преддверии встречи.

Лидеры G7 должны предпринять дополнительные усилия, чтобы найти «здесь почву для согласия», заключил он.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года. Он предусматривал шаги по прекращению разработки ядерного оружия этой страной. В 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.

Ранее секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что заключение его страной и «шестёркой» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) соглашения об ограничении ядерной программы было ошибкой, писал News.ru.