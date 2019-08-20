Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что заключение его страной и «шестёркой» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) соглашения об ограничении ядерной программы было ошибкой. Пока что Тегеран высказывался за сохранение договора, известного как СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). Но на фоне выхода из соглашения США и последующего введения Вашингтоном антииранских санкций всё чаще звучат предположения относительно того, что и Иран может снять с себя взятые ранее обязательства. Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны.

Подписанный в 2015 году СВПД предусматривал постепенное снятие санкций с Ирана в обмен на свёртывание республикой ядерной программы. Соглашение было подписано при активном участии занимавшего тогда пост президента США Барака Обамы, однако его преемник, Дональд Трамп, назвал договор катастрофой и в 2018-м вышел из него. После этого Вашингтон восстановил ранее отменённые ограничения в отношении Ирана и даже ввёл новые санкции. Впрочем, американский Белый дом пока что декларирует готовность к переговорам по новому соглашению, но без предварительных условий со стороны Тегерана.

Иранские власти, в свою очередь, тоже вроде бы настроены на диалог, однако сперва требуют снять со страны часть санкций. Ситуация пока что патовая (даже, скорее, цугцванговая): США на уступки не идут, а Иран в ответ уже частично отказался от некоторых своих обязательств по ядерной программе. Вашингтон грозит военными действиями и «ошеломляющим ударом» в случае отказа от диалога, а Тегеран предъявляет ультиматумы европейским странам, неспособным повлиять на Трампа. И каждое это действие, собственно, переговоры не приближает, а делает их перспективу всё менее реалистичной.

Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тем не менее, несмотря на рост напряжённости в отношениях с США, в самом СВПД Тегеран выражал заинтересованность. В этом свете заявление секретаря Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани о том, что договор 2015-го был ошибкой, можно трактовать двояко: либо как очередной сигнал (в первую очередь европейцам), либо же как индикатор реальной смены курса. Как сказал в беседе с News.ru эксперт Российского совета по международным делам и корреспондент ТАСС в Иране Никита Смагин, слова Али Шамхани в действительности отражают позицию части иранского руководства, а именно его консервативного крыла.

Сам секретарь Высшего совета безопасности, конечно, относится к консерваторам в политическом истеблишменте Ирана, поэтому он вполне логично — и, полагаю, искренне — говорит о том, что многие представители руководства страны считают: ядерной сделки не должно было быть. Более того, даже когда заключалось соглашение по СВПД, подобные заявления также звучали — другое дело, что сейчас это происходит более часто и ярко, чем тогда. Никита Смагин эксперт Российского совета по международным делам

Али Шамхани также заявил, что и иранский народ не поддерживает «ядерную сделку». Однако, подчёркивает Никита Смагин, в том, что касается общественного мнения в Иране, ситуация гораздо более сложная, нежели в политических кругах. На фоне ухудшающейся ситуации в стране действительно растёт недовольство простых граждан. Но значительная часть их претензий связана не с самим фактом подписания СВПД, а с обещаниями иранского президента Хасана Рухани и достигнутыми в реальности результатами.