«Дайте закончить дело»: Джонсон призвал США отдать Киеву самолеты и танки Джонсон призвал США передать Украине самолеты и артсистемы большой дальности

Фото: President Of Ukraine Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к руководству США с призывом отправить Украине самолеты и артиллерию дальнего радиуса действия, пишут «Известия». По его словам, Киеву нужно дать необходимые вооружения, чтобы «он смог закончить дело». Экс-премьер отметил, что поражение РФ — это жизненно важный интерес всего Запада.

Дайте Украине средства, чтобы закончить дело, дайте им артиллерийские системы для ведения огня на большую дальность, дайте им танки, дайте им самолеты, потому что у них есть план, что надо делать, — сказал Джонсон.

Он добавил: «чем быстрее победят украинские военные», тем скорее восстановится мировая экономика.

Посольство России в Лондоне ранее усомнилось в адекватности Джонсона после его слов об экстраординарных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В заявлении дипмиссии ее сотрудники успокоили бывшего премьера, сказав, что Джонсону ничто не угрожает.

По мнению российских дипломатов, Джонсон намеренно исказил содержание конфиденциальных переговоров, придав им «прямо противоположное значение». В российской дипмиссии считают, что подобные высказывания ведут лишь к эскалации и без того напряженной военно-политической обстановки в Европе.