Daily Mail: фон дер Ляйен рискует скандалом из-за слов о Британии и Украине

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рискует попасть в дипломатический скандал с Великобританией после сравнения Украины с Ирландией, сообщает газета Daily Mail. В своем выступлении на совместном заседании ирландского парламента в Дублине, посвященном пятидесятилетию членства Ирландии в Евросоюзе, фон дер Ляйен сравнила украинский кризис с борьбой страны за независимость от Великобритании.

Конечно, Ирландия далеко от событий на Украине. Но вы лучше других понимаете, почему она так важна для всех нас. Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны, — сказала фон дер Ляйен.

В свою очередь британский депутат от партии консерваторов Джейкоб Рис-Могг назвал сравнение фон дер Ляйен «недипломатичным, неразумным и неправильным».

Ранее глава Еврокомиссии опубликовала в Twitter видеообращение, в котором говорилось о том, что «свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц погибли» с конца февраля 2022 года.

Позднее из Twitter главы Еврокомиссии это видеообращение было удалено, после чего была опубликована его отредактированная версия без упоминания потерь. Представитель ЕК Дана Спинант подчеркнула, что в прошлой версии выступления главы фон дер Ляйен содержалась неточность в данных.