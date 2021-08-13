CША попросили талибов подождать с захватом Кабула

Американские власти призвали боевиков запрещённого в России движения «Талибан» не занимать Кабул, пока из афганской столицы не будут эвакуированы граждане США и афганские сотрудники посольства. Об этом сообщает NYT со ссылкой на источник в американской администрации.

По его словам, к талибам обратился спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад.

В настоящее время в Кабуле находятся не менее десяти тысяч американских граждан. Пока неизвестно, сколько времени займёт эвакуация. Дипломатов уже начали вывозить из страны.

Талибы тем временем продвигаются всё ближе к Кабулу. Они уже захватили все крупные города: Джелалабад, Герат и Кандагар. В СМИ появилась информация, что в афганской столице нет электричества, город погрузился во тьму. Это произошло из-за того, что боевики «Талибана» перерезают линии электропередачи по мере своего продвижения вперёд.

Ранее американские аналитики заявили, что талибы захватят Кабул в срок от одного до трёх месяцев. Они скорректировали свой прогноз из-за стремительного ухудшения обстановки, раньше дипломаты прогнозировали, что Кабул может пасть через шесть месяцев.

Глава Белого дома Джо Байден принял решение вывести войска из Афганистана 14 апреля. Эта военная кампания для США стала самой продолжительной в американской истории. Она началась в октябре 2001 года. Вывод войск стартовал в мае и должен завершиться к концу августа.