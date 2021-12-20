CNN: Байден дал четыре недели на предотвращение вторжения России на Украину

Президент США Джо Байден поручил своей администрации сделать всё для предотвращения возможного вторжения России на Украину и дал на это «окно в четыре недели», сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По его словам, Байден опасается повторения ошибок 2014 года, когда США и Евросоюз «были застигнуты врасплох» присоединением Крыма.

То, что мы делаем, очень продуманно, — сказал собеседник CNN.

Высокопоставленные сотрудники администрации Байдена подчёркивают, что возможные ограничения «выйдут за рамки» тех, что были введены против России в 2014 году и повлекут за собой «значительные издержки для российской экономики и финансовой системы». Кроме того, сообщается, что США лучше подготовлены к такого рода неожиданностям, нежели в 2014 году, хотя некоторые «невынужденные ошибки» скорее играют на руку Кремлю.

Ранее экс-советник бывшего президента Соединённых Штатов Джорджа Буша — младшего по России и Евразии Томас Грэм напомнил, что американский лидер не раз говорил о том, что не хочет нагнетать напряжение в отношениях с Россией. По словам Грэма, все санкционные меры США при Байдене являются «очень мягкими», в отличие от предыдущих, которые были по большей части связаны с якобы вмешательством в выборы президента Соединённых Штатов Российской Федерацией. Он добавил, что действующий президент США хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией, чтобы сосредоточить внимание на Китае.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Западу нужно составить список «адских санкций» против России на случай агрессии. Политик также сказал, что Украина в силах «защитить» свою землю, поэтому ей не нужно усиление в виде войск НАТО.

Речь Порошенко была связана с участившимися в последнее время публикациями в западных СМИ о готовящемся вторжении России на Украину. И если изначально Запад заявлял, что не фиксирует у границ Украины наращивания российских войск, то сейчас речь зашла даже о готовящемся плановом нападении Москвы на Киев.