Что значит обнулить возможности ВСУ Заявление нашего посла в Вашингтоне требует подробных разъяснений

Анатолий Антонов / Фото Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com/Global Look Press

Российский посол в США Анатолий Антонов — дипломат, прошедший еще и школу Минобороны. А потому заявления такого видного специалиста в области контроля над вооружениями воспринимаются с особым вниманием. Пристальный интерес вызвало его предупреждение о том, что поставки американцами киевскому режиму систем РСЗО M142 Himars c высокоточными снарядами М31 GMLRS с большим радиусом поражения могут привести к тому, что Россия «предпримет шаги по обнулению возможностей ВСУ».

Вопрос — какие шаги? Притчей во языцех стали вопросы без ответа, обращенные обществом к официальному представителю Минобороны генерал-майору Конашенкову, который еще в апреле дважды предупредил противника, что продолжение нападений на приграничные российские населенные пункты повлечет за собой ответные удары по центрам принятия решений. С тех пор варварские обстрелы наших сел только усилились. Губернаторы Брянской, Белгородской, Курской областей только успевают считать поврежденные хаты. А в последнее время констатировать и возросшее число погибших от украинских кассетных боеголовок.

И что, наши силы так и не могут установить точное расположение центров принятия решений, по которым, как видится, никаких ударов так и не было нанесено? Конечно, красиво звучат заявления, что такие центры давно находятся не на Украине, а в Брюсселе и в Вашингтоне. А сам Зеленский и руководство военных с иностранными советниками не сидят в официальных резиденциях. Но создается впечатление, что на фоне воинственных западных призывов победить Россию любой ценой Кремль стремится не поднимать ставки в игре. Хотя, казалось бы, для психологического воздействия на противника надо было прежде всего дезорганизовать жизнь Киева, где работают ночные клубы и полны рестораны. Притом, что наши «горячие головы» давно призывают превратить правительственный квартал вокруг Банковой улицы в показательные руины, точечными ударами отключить столицу от электричества и иных систем жизнеобеспечения. Показать, что война не где-то там, в многострадальном Донбассе, а на пороге.

Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Так как же будем обнулять потенциал ВСУ, учитывая, что радиус действия американских систем залпового огня при использовании определенных снарядов может, по некоторым оценкам, достигать 500 км? В этой связи нелишне напомнить, что по договору о РСМД предельная разрешенная дистанция поражения для таких ракет среднего радиуса действия не должна быть более 500 км. Так что под прицелом американских систем, переданных мстительным нацикам, могут оказаться даже некоторые наши города. А целью таких провокаций станут попытки дестабилизировать ситуацию в России в целом. А на что способен пойти загнанный в угол Зеленский, говорить уже не приходится.

Правда, в последнее время в небе над театром военных действия все чаще появляется наша стратегическая авиация. Заместитель премьера Юрий Борисов рассказывает об отправке на фронт новых боевых лазеров, способных сбивать любые беспилотники. Сидящие в обороне нацики уже испытали на себе ад, который создают наши новейшие огнеметные системы ТОС-2 («Тосочка») с термобарическими снарядами. Уралвагонзавод отгружает новейшие модификации танка Т-90.

Но, видимо, помимо применения новейших вооружений все равно потребуется более жесткая линия в проведении СВО. Вот Яков Кедми, бывший высокопоставленный сотрудник израильских спецслужб, прямо привел пример Израиля, который любой ценой не допускает того, чтобы опасное оружие попадало бы к его противникам. Поскольку такие поставки уже сами по себе саsus belli.

И тут возникает главный вопрос, рискнет ли Москва признать страны, начинающие активно поставлять летальные вооружения, угрожающие жизням не только наших военных, но и гражданского населения, «сторонами конфликта»? Может, такая жесткость для начала «обнулит» чьи-то опасные намерения.