Что сейчас происходит у Работино в Запорожье, продвигаются ли ВСУ

Фото: МО Украины

Украинская армия ценой больших потерь смогла вклиниться между Работино и Вербовым на Ореховском направлении в Запорожской области, передает Readovka. Какая сейчас там обстановка?

«Но русская армия регулярно контратакует, не давая боевикам зацепиться. Тем временем на Времевском выступе противник безуспешно атаковал наши позиции в районе Новодонецкого и Новомайорского», — пишет источник.

Официального подтверждения этого от МО РФ не было.

Обстановка у Работино и Вербового 13.09.2023

«У Работино ВСУ снизили интенсивность атак, бои пока преимущественно принимают позиционный характер, враг проводил локальные атаки, пытаясь продвинуться по посадкам при поддержке бронетехники. Танки ВСУ вели огонь с безопасного расстояния. Западнее Работино ВСУ пытаются вытеснять российские войска с линии обороны в направлении села Копани. Южнее Работино продолжаются тяжелые бои, армия России отражает удар и переходит к контратакующим действиям», — привели данные «Военкоры Русской Весны».

Авторы Telegram-канал пишут, что на Ореховском направлении ВСУ после артподготовки все также бросают в атаку на позиции ВС РФ небольшие штурмовые группы из состава 82-й ОДШБр, 47-й и 65-й мехбригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии.

«После паузы враг снова пытается прорваться у Вербового, атакуя опорные пункты вблизи западной окраины села. Противник пытается обойти Новопрокоповку и Вербовое с востока, штурмовые группы завязали бои в Вербовом. У западной окраины Вербового продолжаются стрелковые бои, противник по посадкам прет в направлении села, но накрывается огнем. С обеих сторон активно работают артиллерия и армейская авиация», — добавил источник.

По данным «Рыбаря», на Ореховском участке ВСУ продолжают штурмовать позиции российских войск между Работино и Вербовым. В свою очередь ВС РФ ведут активную контрбатарейную борьбу, а также точечно применяют «Ланцеты».

Военкор Александр Коц сообщил, что российские бойцы взяли в плен украинского снайпера у Работино.

«Яцин Алексей из 47-й бригады, снайпер. Родом из Марьинки. Музыкант, педагог. Рассказывает, как попал в окружение под Работино, был ранен и решил выходить к нашим окопам без оружия, что „Бредли“ сильно поубавилось, осталось их немного, слышал, что около десяти. На самые крайние позиции никто не хочет ехать. Задачи не соответствуют силам и средствам. Откровения украинского снайпера — хорошим русским языком», — подчеркнул журналист.

По информации Readovka, ВС РФ у Работино уничтожили БМП Bradley.

«Украинские боевики продолжают кататься на излюбленных „Брэдли“ под Работино и выставлять их напоказ русской армии. Правда, жизнь ничему не учит и приводит к одному и тому же результату — наши военные снова показали мастер-класс по уничтожению американской техники. На кадрах, предоставленных Readovka, БМП противника развозила боевиков по позициям. В это же время 42-я мотострелковая дивизия нанесла единственный, но точный удар, в результате которого автомобиль полностью охватил огонь. Спастись смогли не многие», — написал источник.

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