Что известно об ударах по энергетике Украины 31 марта: Одесса во тьме

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, сообщили в Минобороны РФ. Что об этом известно сегодня, 31 марта?

Что рассказали в Минобороны про массированный удар

В пресс-службе ведомства сегодня заявили, что ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратам по объектам критической инфраструктуры Украины.

«В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Все цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.

Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито 178 украинских БПЛА и 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», подчеркнули в Минобороны.

Что известно об атаке на Одесскую область

Сегодня утром украинские Telegram-каналы сообщили, что на объекте энергетики в Одесской области было зафиксировано возгорание, в результате чего без света остались несколько населенных пунктов.

«Пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов», — говорилось в публикации.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил, что минувшей ВС РФ нанесли удар при помощи БПЛА по энергетической инфраструктуре Одесской области.

«В ходе налета была выведена из строя ПС Аджалык 330 к северо-востоку от Одессы. После нанесенного удара большая часть Одессы и близлежащих населенных пунктов остались без электроэнергии. На территории объекта возникло сильное возгорание, что также подтверждается спутниковыми термическими показателями. Полученные повреждения не позволяют перебрасывать мощность в город с Южноукраниской АЭС в Николаевской области. Еще один удар был нанесен по одному из двух автотрансформаторов ПС Новоодесская 330 кВ. ОРУ 330 кВ работает. После взрывов фиксировались временные скачки напряжения в сети и кратковременные перебои электроэнергии в Белгород-Днестровском районе», — рассказал эксперт.

По словам Рожина, после атаки на энергосистемы Одессы ситуация в регионе с электроснабжением «приблизилась к критической».

«В результате ударов ситуация с электроснабжением Одессы приблизилась к критической: собственной генерации нет, а питание от Южноукраинской АЭС до города просто не доходит. Но нужно быть реалистами — с высокой долей вероятности в ближайшие несколько дней ситуация будет стабилизирована», — подчеркнул он.

Фото: t.me/dsns_telegram

Что Илон Маск сказал про Одессу

Бизнесмен Илон Маск в своих социальных сетях написал, что если спецоперация России затянется, то Украина потеряет Одессу и выход к Черному морю.

«На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет. Я рекомендую урегулирование путем переговоров, прежде чем это произойдет», — сказал он.

По мнению Маска, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше земель в конечном счете потеряет Украина.

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