Маск назвал условие для потери Украиной еще одного крупного города Маск: отказ от переговоров с РФ может привести Украину к потере Одессы

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Украина при условии продолжения конфликта может потерять Одессу и выход к Черному морю, написал на своей странице в Twitter (X) бизнесмен Илон Маск. По его мнению, России удастся занять еще больше украинской территории, если спецоперация затянется.

Чем дольше продолжается конфликт, тем больше территорий Россия будет приобретать, — допустил миллиардер, добавив что избежать подобного развития событий можно при помощи урегулирования путем переговоров.

Ранее Маск возмутился насильственными методами мобилизации на Украине. Бизнесмен отметил, что очень много «людей погибло за последний год впустую», и посочувствовал тем, кто пытается покинуть страну. Поводом для комментария стало видео, на котором было показано, как на границе Украины задержали автобус с мужчинами призывного возраста. На кадрах людей выталкивали из транспортного средства и заставляли ложиться на землю друг на друга.

До этого американский предприниматель указывал на то, что Крым и Донбасс останутся за Россией. В комментарии к посту Wall Street Silver он заявил, что финансирование Украины не изменит ситуацию на передовой и лишь продлит конфликт, а также приведет к гибели еще 100 тысяч граждан республики.