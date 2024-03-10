Маск возмутился методами мобилизации на Украине Маск прокомментировал видео с поимкой уклонистов на Украине

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Илон Маск

Илон Маск в Twitter (X) возмутился насильственными методами мобилизации на Украине. Бизнесмен отметил, что очень много «людей погибло за последний год впустую», и посочувствовал тем, кто пытается покинуть страну.

Столько людей погибло за последний год впустую. Сколько еще должно умереть, — написал он.

Поводом для реплики стал пост одного из пользователей платформы, который опубликовал видео, на котором показано, как на границе Украины был задержан автобус с мужчинами призывного возраста. На кадрах мужчин выталкивают из автобуса и заставляют ложиться на землю друг на друга.

С 2022 года мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещался выезд с Украины, а призываться в армию, за некоторыми исключениями, могли мужчины от 27 лет и старше. Гражданские лица в возрасте от 18 до 27 лет могут зарегистрироваться самостоятельно. Парламент уже несколько месяцев обсуждает законопроект, который изменит процесс мобилизации и расширит рамки проекта, отчасти за счет снижения возраста отбора до 25 лет.

Ранее советник Министерства обороны Украины Алексей Бежевец заявил, что если украинцы продолжат избегать мобилизации, это может приблизить продвижение российских войск в зоне проведения СВО. По его словам, отсутствие кадров в ВСУ может усугубить ситуацию в зоне боевых действий для украинской стороны.