Что известно о планах Украины купить продукцию ВПК России у Казахстана

Фото: t.me/UOP_Official

Украинская государственная компания (ГК) «Укрспецэкспорт» ведет переговоры с Казахстаном о приобретении продукции российского военно-промышленного комплекса для нужд ВСУ. Что об этом известно?

Что известно о компании «Укрспецэкспорт»

«Укрспецэкспорт» — созданная в 1996 году украинская государственная компания, которая обладает монопольным правом осуществлять экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения.

Согласно информации, опубликованной на сайте организации, у «Укрспецэкспорта» налажены экспортно-импортные поставки военной и специальной техники, вооружений и услуг более чем в 90 странах мира.

В 2007 году корпорация была замешана в скандале, когда была совершена многомиллионная сделка по продаже реактивных самолетов МиГ-27 военно-воздушным силам Шри-Ланки. Отмечалось, что компания «Укрспецэкспорт» продала азиатской стране старые истребители, которые она отказалась приобретать еще в 2000 году.

В январе 2013 года сотрудники госкорпорации были задержаны в аэропорту Астаны, перед вылетом на Украину. Сообщалось, что незадолго до задержания украинцы провели встречу с неким казахстанским должностным лицом и передали ему «благодарность» за содействие в реализации контрактов.

В октябре 2013 года сотрудники СБУ при поддержке спецподразделения «Альфа» провели выемку документов в госкомпаниях «Укрспецэкспорт» и «Укроборонсервис», входящих в ГК «Укроборонпром», по делу о незаконной продаже оружия.

Фото: UAC_Russia/Twitter.com/Global Look Press МиГ-27

Какие российские комплектующие необходимы Украине

По словам источника РИА Новости, Киеву могут передать производимые в РФ комплектующие для парашютно-тормозных систем ПГК-10, которые используются в самолетах Су-24 и МиГ-29.

«Недавно стало известно, что ГК „Укрспецэкспорт“ ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO Navico, BSKey company, TOO „ИГТ“, ИА „Сыздыков Т. С.“», — сказал собеседник РИА Новости.

Он предположил, что власти Казахстана скрытно хотят сохранить равноудаленную позицию по украинской ситуации в диалоге с Западом и Москвой.

«Это порождает множество инсинуаций. Возможно, у казахстанского руководства есть скрытые карты в игре в политику многовекторности для сохранения равноудаленной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана — Россией», — считает источник.

Также отмечается, что есть риск дискредитации союзнических отношений между Астаной и Москвой, что может «подкосить» выгодное для Казахстана экономическое сотрудничество с РФ.

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