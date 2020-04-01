Мир

Член правительства Сербии умер от заболевания, вызванного коронавирусом

16:53, 01 апреля 2020
Фото: AP Photo/Darko Vojinovic/ТАСС

В Сербии от заболевания, вызванного коронавирусом в возрасте 63 лет скончался государственный секретарь министерства окружающей среды Сербии Бранислав Блажич.

Отмечается, что Блажич скончался в белградском госпитале.

Уход Бранислава Блажича является большой потерей, прежде всего, для его семьи, для министерства, в котором он работал, и для партии,цитирует ТАСС телеграмму соболезнования, направленную коллегами семье покойного.

Сообщается, что помимо должности в министерстве, он был активным членом Сербской прогрессивной партии.

Ранее Президент Сербии Александр Вучич отменил своё обращение к гражданам из-за плохого самочувствия. Он должен был представить гражданам страны экономические меры помощи в связи с коронавирусом. 

Власти Сербии ужесточили комендантский час, ранее писал NEWS.ru. Теперь его длительность будет составлять 12 часов. Люди смогут перемещаться по городу только при наличии специальных разрешений. 

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