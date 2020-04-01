Член правительства Сербии умер от заболевания, вызванного коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b7d6a1b6-7422-11ea-8183-fa163e074e61_660.jpgФото: AP Photo/Darko Vojinovic/ТАСС
В Сербии от заболевания, вызванного коронавирусом в возрасте 63 лет скончался государственный секретарь министерства окружающей среды Сербии Бранислав Блажич.
Отмечается, что Блажич скончался в белградском госпитале.
Уход Бранислава Блажича является большой потерей, прежде всего, для его семьи, для министерства, в котором он работал, и для партии, — цитирует ТАСС телеграмму соболезнования, направленную коллегами семье покойного.
Сообщается, что помимо должности в министерстве, он был активным членом Сербской прогрессивной партии.
Ранее Президент Сербии Александр Вучич отменил своё обращение к гражданам из-за плохого самочувствия. Он должен был представить гражданам страны экономические меры помощи в связи с коронавирусом.
Власти Сербии ужесточили комендантский час, ранее писал NEWS.ru. Теперь его длительность будет составлять 12 часов. Люди смогут перемещаться по городу только при наличии специальных разрешений.