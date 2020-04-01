Член правительства Сербии умер от заболевания, вызванного коронавирусом

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Пандемия коронавируса в Панаме привела к тому, что власти страны выделили разные дни недели для похода за продуктами мужчинам и женщинам. Об этом сообщает France24.

Этот жесткий карантин направлен ни на что иное как на сохранение ваших жизней, — цитирует «Газета.ru» министра внутренних дел Панамы Хуан Пино. Отмечается, что согласно введённым новым правилам, с 1...