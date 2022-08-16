Число жертв взрыва в торговом центре в Ереване возросло до десяти МЧС: число жертв взрыва в торговом центре в Ереване возросло до десяти

Фото: Asatur Yesayants/XinHuGlobal Look Press

Фото с места происшествия

Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в армянской столице достигло десяти человек. Из-под завалов были извлечены тела еще двух человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС республики Айк Костанян, его слова приводит ТАСС.

Спасатели извлекли из-под развалин еще два тела погибших при взрыве. На данный момент у нас уже десять погибших, — сказал Костанян.

Он также добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в столице Армении произошёл 14 августа. По имеющимся данным, пострадали 62 человека. Без вести пропавшими числятся 23 человека, в том числе шесть граждан Ирана.

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека», и «нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека». Как сообщили в ведомстве, будут отрабатываться все версии случившегося.

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну соболезнования по поводу гибели людей.