Число жертв COVID-19 в Чили удвоилось из-за новой методики подсчёта

https://static.news.ru/photo/d9ae4eee-b3c7-11ea-998f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Чили по-новому пересчитали количество летальных исходов среди заболевших коронавирусом. В результате этот показатель вырос почти в два раза.

До недавнего времени умерших от коронавируса в латиноамериканской стране насчитывалось 4075 человек. После пересчёта их количество превысило семь тысяч.

После того, как новая методика подсчёта, учитывающая вероятные смертельные случаи о COVID-19, и её результаты были обнародованы местными СМИ, глава Минздрава Чили Хайме Маньялич был отправлен в отставку, сообщает «МедикФорум».

Чили стала одной из первых стран Латинской Америки, где был введён жёсткий карантин в связи с распространением коронавируса. Он действует более месяца, однако количество заболевших продолжает расти.

Как писал NEWS.ru, в конце мая президент страны Себастьян Пиньера заявил, что система здравоохранения Чили приблизилась к пределу возможностей из-за набирающей силу эпидемии. На тот момент число заразившихся приближалось к 70 тысячам. Больницы страны были перегружены пациентами.

Коронавирус зафиксирован более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших с начала пандемии превышает 8,4 млн человек. На сегодняшний день жертвами инфекции стали более 460 тысяч человек, выздоровели 4,2 млн.

Первое место по распространению COVID-19 занимают США (более 2,2 млн заболевших), второе – Бразилия (свыше 1 млн).

Россия находится на третьем месте. В нашей стране выявлено 584,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, выздоровели 339,7 тысячи пациентов, умерли - 8,1 тысячи.