Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 65 млн человек

https://static.news.ru/photo/8cd6180a-3724-11eb-8db1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше 65 миллионов человек заразились коронавирусом в мире за всё время пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Общее число заболевших COVID-19 людей сейчас составляет 65 007 974 человека. Из них 1 507 018 умерли, следует из данных на сайте ВОЗ.

За последние сутки было выявлено больше 403 тысяч новых случаев, 6348 пациентов скончались.

ВОЗ собирает информацию только из официальных источников.

Как писал NEWS.ru, по данным на утро 5 декабря, в России обновлён рекорд по суточной заболеваемости COVID-19. Выявлено 28 782 случая заражения.

В общей сложности за время пандемии, которая была объявлена в марте, коронавирусом заразился 2 431 731 россиянин. Количество выздоровевших составило 1 916 396 человек. Жертвами болезни стали 42 684 пациента.

Накануне издание «Медиазона» сообщило , что данные по смертности от коронавируса в России могут быть занижены в два раза. Журналисты сравнили официальные сводки от оперативного штаба и сведения из закрытого Информационного центра по мониторингу с 31 марта по 22 ноября. Оказалось, что на койках под ковидных больных за это время умерли 75 тысяч пациентов.

При этом, по данным Роспотребнадзора, ведомство насчитало 36 тысяч умерших с диагнозом «коронавирус». Позднее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что данные оперштаба являются верными, а Россия никогда не фальсифицировала показатели смертности от COVID-19.