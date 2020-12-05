Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 65 млн человек

Больше 65 миллионов человек заразились коронавирусом в мире за всё время пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Общее число заболевших COVID-19 людей сейчас составляет 65 007 974 человека. Из них 1 507 018 умерли,
За последние сутки было выявлено больше 403 тысяч новых случаев, 6348 пациентов скончались.
ВОЗ собирает информацию только из официальных источников.
Как писал NEWS.ru, по данным на утро 5 декабря, в России обновлён рекорд по суточной заболеваемости COVID-19. Выявлено 28 782 случая заражения.
В общей сложности за время пандемии, которая была объявлена в марте, коронавирусом заразился 2 431 731 россиянин. Количество выздоровевших составило 1 916 396 человек. Жертвами болезни стали 42 684 пациента.
Накануне издание «Медиазона»
При этом, по данным Роспотребнадзора, ведомство насчитало 36 тысяч умерших с диагнозом «коронавирус». Позднее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что данные оперштаба являются верными, а Россия никогда не фальсифицировала показатели смертности от COVID-19.