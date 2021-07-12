Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 300 миллионов

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В пятницу, 7 января, общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 300 млн. Таковы данные, представленные Университетом Джонса Хопкинса. Они основаны на информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Согласно представленным данным, в настоящее время общее число случаев COVID-19 составляет 300 002 021 человек. При этом умерли 5 471 856 человек.

Лидерами по числу заражений остаются США — 58 449 898 случаев с начала пандемии. На втором месте идёт Индия — 35 109 286, замыкает тройку Бразилия — 22 328 252.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 10 601 300 случаев заражения. Умерли 313 817 человек.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как закончить пандемию за полгода.