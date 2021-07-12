Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 300 миллионов

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 300 миллионовУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 300 миллионов
В пятницу, 7 января, общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 300 млн. Таковы данные, представленные Университетом Джонса Хопкинса. Они основаны на информации международных организаций, федеральных и местных властей.
Согласно представленным данным, в настоящее время общее число случаев COVID-19
Лидерами по числу заражений остаются США — 58 449 898 случаев с начала пандемии. На втором месте идёт Индия — 35 109 286, замыкает тройку Бразилия — 22 328 252.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 10 601 300 случаев заражения. Умерли 313 817 человек.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как закончить пандемию за полгода.