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«Через несколько недель»: Кулеба рассказал, когда в Киеве ждут атаки РФ

00:42, 21 апреля 2021
Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил вероятность перерастания в войну напряжённости, сложившейся на границе с Россией.

Об этом дипломат рассказал на пресс-конференции для иностранных СМИ. Кулеба добавил, что в настоящее время трудно сказать конкретно, пойдёт ли Москва на обострение конфликта. По его словам, полностью исключать такой сценарий нельзя.

Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель, — подчеркнул министр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев не планирует военного наступления для решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, Украина прикладывает все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта.

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