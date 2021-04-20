«Через несколько недель»: Кулеба рассказал, когда в Киеве ждут атаки РФ

https://static.news.ru/photo/bd7956c6-a221-11eb-a14c-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил вероятность перерастания в войну напряжённости, сложившейся на границе с Россией.

Об этом дипломат рассказал на пресс-конференции для иностранных СМИ. Кулеба добавил, что в настоящее время трудно сказать конкретно, пойдёт ли Москва на обострение конфликта. По его словам, полностью исключать такой сценарий нельзя.

Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель, — подчеркнул министр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев не планирует военного наступления для решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, Украина прикладывает все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта.