«Через несколько недель»: Кулеба рассказал, когда в Киеве ждут атаки РФ

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил вероятность перерастания в войну напряжённости, сложившейся на границе с Россией.
Об этом дипломат
Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель, — подчеркнул министр.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев не планирует военного наступления для решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, Украина прикладывает все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта.