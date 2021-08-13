Чехия начала эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле

Власти Чехии приняли решение немедленно эвакуировать из Афганистана всех сотрудников посольства в Кабуле. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, передаёт ТАСС.

Он подчеркнул, что ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Решение об эвакуации дипломатов он принял по рекомендации посла страны в Кабуле и информации, которую власти получили от союзников.

Я был вынужден принять решение о немедленном перемещении наших дипломатов в международный аэропорт в Кабуле, — сказал он.

Кулганек отметил, что его главной задачей является обеспечение безопасности сотрудников ведомства. Сейчас в посольстве находятся два дипломата, которые перемещаются в аэропорт, их охраняет военная полиция.

В связи с динамичным развитием событий я попросил премьера [Андрея Бабиша] созвать заседание Совета государственной безопасности на сегодняшний вечер. Пока же сотрудники МИД, Министерства обороны и, конечно, [военные] чешской армии будут предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности наших дипломатов в Афганистане, — добавил он.

Дипломат отметил, что министерству удалось установить контакт со всеми гражданами страны, которые находятся в Афганистане. Сейчас они в безопасности. Он порекомендовал своим соотечественникам «ни в коем случае не ездить в Афганистан».

Кроме того, он пообещал, что ни он, ни другие представители правительства не будут раскрывать журналистам других подробностей, чтобы обеспечить безопасность людей, которые ещё не успели выехать из страны.

Одновременно стало известно, что сотрудники американского посольства в Афганистане начали уничтожение секретных документов из-за опасений, что Кабул захватят боевики «Талибана» (признан в России запрещённой террористической организацией).

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы развернули наступление на провинции страны. Американские аналитики прогнозируют, что Кабул — столица Афганистана — падёт в срок от одного до трёх месяцев. Ситуация с каждый днём становится всё хуже, Штаты приняли решение направить в Кабул часть выведенных из Афганистана войск, чтобы помочь в эвакуации сотрудников американского посольства.