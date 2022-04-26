Ценой Палестины: Израиль подталкивают к защите Киева Как израильскому оружию прокладывают тайный путь на Украину

Израиль получил приглашение от администрации президента США Джо Байдена на экстренную международную конференцию по оказанию помощи Украине, где, вероятно, будет затронут вопрос об отправке стране дополнительного вооружения. Власти еврейского государства долгое время сопротивлялись запросам Киева относительно поддержки в военной сфере, однако на днях стало известно, что в их позиции медленно наметился сдвиг: они готовы предоставить украинцам защитную амуницию. Уступчивость Украины на палестинском направлении наводит на размышления, что Киев не против продолжить уговаривать израильтян на более щедрую поддержку.

О том, что Израиль позвали на экстренный саммит в Германии на этой неделе, стало известно на фоне состоявшегося визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена. Приглашение посетить международную конференцию, посвящённую дальнейшим путям поддержки украинского руководства, поступило на имя министра обороны еврейского государства Бени Ганца, однако его присутствие на встрече остаётся под вопросом из-за насыщенного графика. Так, в Израиле на 28 апреля запланированы мероприятия, посвящённые памяти жертв холокоста. Если из-за этого Ганц откажется от поездки в Германию, его может заменить кто-то другой из Министерства обороны, только ниже рангом.

Не исключено, что от правительства Нафтали Беннета попытаются добиться более уверенной военной помощи Киеву. Несмотря на то что в первые недели специальной операции оно пыталось сохранить видимый нейтралитет в конфликте, сейчас прослеживаются отчётливые признаки изменения намеченного курса. Так, власти еврейского государства недавно подтвердили, что в рамках гуманитарных проектов направят Украине защитное снаряжение, включая бронежилеты и каски. Правда, отмечалось, что это делается для нужд местных спасательных и гуманитарных структур. Кроме того, израильтяне уже дали обязательство направить во Львовскую область свой полевой госпиталь, а также партии с продовольствием и медикаментами.

Нафтали Беннет Noam Revkin Fenton/JINI/Global Look Press

Без продвинутого оружия

С начала боевых действий в феврале израильская сторона заморозила и без того ограниченный военный экспорт на Украину, что многими рассматривалось как стремление не создавать искусственный раздражитель в отношениях с Россией. Более того, появлялись сообщения, что в прошлом еврейское государство отказало официальным лицам Мариуполя, когда те пытались согласовать с ним поставку тактической системы ПРО «Железный купол» для обеспечения защиты местного аэропорта. Предположительно, по тем же причинам правительство Беннета отклонило запросы властей США, которые прилагали усилия для приобретения этой продукции израильской компании Rafael, чтобы в конечном итоге перенаправить её Киеву.

Еврейское государство считало важным компенсировать всю эту серию противоречивых в западном понимании шагов другими инициативами, например, обеспечивая гуманитарную помощь украинцам, предоставляя разведывательные данные, поддерживая на ооновской площадке документы, осуждающие российские действия, и даже убеждая своего арабского партнёра Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) поддержать позицию, близкую к США. Последним жестом стало голосование о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека, в рамках которого израильтяне не только поддержали сценарий с исключением, но и обвинили Москву в «совершении военных преступлений» на территории сопредельного государства.

Отдельные попытки Беннета стать «связным» между Кремлём и Киевом не были поняты ни международными игроками, ни даже внутренней аудиторией.

Склоняюсь перед посредническими усилиями премьер-министра на Украине, — съехидничал как-то член левой партии «Мерец» Ури Заки. — Если Беннет считает, что может преодолеть столь противоречивые позиции, почему он заранее отказывается от переговоров с палестинцами и от возможности достичь соглашения, которое спасёт Израиль?

Так что роль медиатора прочно закрепилась за Турцией.

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Уговорить на большее

Однако, судя по всему, продолжается недвусмысленный торг по поводу более щедрых военных поставок с израильской стороны. Посол Израиля на Украине Михаил Бродский со ссылкой на обозревателя Шимона Бримана сообщил, что Киев готов сократить почти наполовину свою дипломатическую миссию в Рамалле, административной столице Палестинской автономии, на фоне нынешних обострений вокруг Иерусалима. Согласно этим оценкам, решение принято в качестве жеста благодарности за поставку защитной амуниции и «как мера протеста» против анонсированного палестинским руководством решения направить председателя автономии Махмуда Аббаса в Москву для участия в параде на День Победы.

Но всё может выглядеть сложнее. История подобных шагов со стороны Киева свидетельствует о том, что сокращение дипломатического присутствия в Рамалле, как кажется, является средством уговорить правительство Беннета на более уверенные шаги в деле оказания военной помощи.

Власти Украины уже давали понять своим ближневосточным визави, что есть вполне легальные способы передачи оружия без привлечения внимания. Так, делегация высокого уровня из Киева провела в этом месяце в еврейском государстве около недели, обсуждая с местными официальными лицами возможность приобретения боевой техники у ряда частных дилеров, включая некоего ветерана израильской армии, который сейчас руководит консалтинговой фирмой по вопросам безопасности. Однако украинским чиновникам объяснили, что даже такая схема снабжения потребует одобрения Министерства обороны Израиля. Так что в вопросе наращивания военной помощи по-прежнему очень многое зависит от политической воли.