Цена нефти марки Brent выросла до $122,15

На рынке нефти наблюдаются ценовые скачки до 5%, пишет ТАСС. Стоимость фьючерса марки Brent достигла $122,15 за баррель. Техасская марка нефти West Texas Intermediate торгуется чуть ниже $115, пишет ТАСС.

В последний раз стоимость Brent превышала $122 за баррель 9 марта.

Цены на газ в Европе выросли на 20%, достигнув отметки в $1350 за тысячу кубометров, приводятся данные лондонской биржи ICE. Сообщается, что апрельские фьючерсы по индексу Title Transfer Facility (TTF) уже с самого начала торгов стоили более $1100 тысяч. На данный момент — это минимальная цена за энергетический ресурс.

Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, поставки газа в Европу осуществляются в соответствии с контрактами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что тем не менее цены на газ в Европе продолжают расти и могут достичь уровня $4 тысяч за тысячу кубометров, после чего вырастут ещё больше.

Ранее экономист Василий Колташов согласился с заявлением Новака о том, что топливо в мире подорожает до нескольких сотен долларов за баррель, если западные страны откажутся от российской нефти. По его словам, это вполне закономерно, ведь рост цен прогнозировался ещё несколько лет назад.